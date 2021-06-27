Куртуа высоко оценил форму Эдена Азара

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о своем партнере по сборной Бельгии Эдене Азаре.

«Думаю, Эден очень близок к лучшей форме. Последние несколько месяцев в «Реале» были сложными для него. Он отлично тренировался, и я видел, что он готов играть, но потом он получал еще одно мелкое повреждение, ему приходилось снова лечиться. Это было сложно.



Я знаю, что он готов. Азар хочет провести отличный матч. От больших игроков всегда ждут, что они будут делать разницу. Эден обладает всеми качествами, чтобы сделать это», — цитирует Куртуа Daily Mail.

Сегодня, 27 июня, Бельгия сыграет с Португалией в 1/8 финала чемпионата Европы.