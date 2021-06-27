Куртуа высоко оценил форму Эдена Азара
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа высказался о своем партнере по сборной Бельгии Эдене Азаре.
«Думаю, Эден очень близок к лучшей форме. Последние несколько месяцев в «Реале» были сложными для него. Он отлично тренировался, и я видел, что он готов играть, но потом он получал еще одно мелкое повреждение, ему приходилось снова лечиться. Это было сложно.
Я знаю, что он готов. Азар хочет провести отличный матч. От больших игроков всегда ждут, что они будут делать разницу. Эден обладает всеми качествами, чтобы сделать это», — цитирует Куртуа Daily Mail.
Сегодня, 27 июня, Бельгия сыграет с Португалией в 1/8 финала чемпионата Европы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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