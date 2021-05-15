В Италии сообщают, что Ибрагимович успеет восстановиться к чемпионату Европы

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович успеет восстановиться к началу чемпионата Европы, сообщает Football Italia.

По информации источника, 39-летний швед пропустит три недели из-за травмы колена. Игрок успеет оправиться от повреждения за неделю до старта европейского первенства.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Швеции сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией. Первую игру турнира против испанцев шведы проведут 14 июня.