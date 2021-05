Группа U2 поделилась постом Дзюбы в социальной сети

Ирландская рок-группа U2 поделилась публикацией в Instagram нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

Дзюба опубликовал свою фотографию в сторис с официальной песней Евро-2020 We Are The People («Мы люди»), отметив авторов композиции — голландского диджея Мартина Гаррикса и солистов группы U2 Боно и Эджа. Аккаунт группы отреагировал стикерами.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в группе В против сборных Дании, Финляндии и Бельгии.