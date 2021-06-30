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В Госдуме поздравили сборную Украины с выходом в четвертьфинал Евро-2020

09:10
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над Швецией (2:1 д.в.) и выход в четвертьфинал чемпионата Европы-2020.

«Ребята молодцы! Сразу видно, что бились до последнего! Игра была красивая, бесспорно. Не вижу никаких политических идей. У меня есть два знакомых футболиста. Я за них очень рад. Я поздравляю всех настоящих украинских болельщиков, которые реально переживали за их национальную сборную», — сказал Свищев «СЭ».

В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).

Швеция — Украина

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля