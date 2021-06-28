В четвертьфиналах ЧМ и ЧЕ Испания не бывала девять лет

Сегодня, 28 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании встретится с Хорватией. Команда Луиса Энрике попробует прервать неудачную серию на крупных турнирах, которая началась в 2014 году.

После победы на ЧЕ-2012 пиренейцы не вышли из группы ЧМ-2014 и уступили в 1/8 финала ЧЕ-2016 и ЧМ-2018.

Сборная Испании на крупных турнирах XXI века