В четвертьфиналах ЧМ и ЧЕ Испания не бывала девять лет
14:52
Сегодня, 28 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании встретится с Хорватией. Команда Луиса Энрике попробует прервать неудачную серию на крупных турнирах, которая началась в 2014 году.
После победы на ЧЕ-2012 пиренейцы не вышли из группы ЧМ-2014 и уступили в 1/8 финала ЧЕ-2016 и ЧМ-2018.
Сборная Испании на крупных турнирах XXI века
|
Год
|
Турнир
|
Страна
|
Стадия вылета
|
2002
|
ЧМ
|
Япония/Корея
|
1/4 финала
|
2004
|
ЧЕ
|
Португалия
|
Гр.турнир
|
2006
|
ЧМ
|
Германия
|
1/8 финала
|
2008
|
ЧЕ
|
Австрия/Швейцария
|
Победа
|
2010
|
ЧМ
|
ЮАР
|
Победа
|
2012
|
ЧЕ
|
Польша/Украина
|
Победа
|
2014
|
ЧМ
|
Бразилия
|
Групповой турнир
|
2016
|
ЧЕ
|
Франция
|
1/8 финала
|
2018
|
ЧМ
|
Россия
|
1/8 финала
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