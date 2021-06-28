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В четвертьфиналах ЧМ и ЧЕ Испания не бывала девять лет

14:52
Сборная Испании. Фото AFP
Сборная Испании. Фото AFP
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Сегодня, 28 июня, в матче 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании встретится с Хорватией. Команда Луиса Энрике попробует прервать неудачную серию на крупных турнирах, которая началась в 2014 году.

После победы на ЧЕ-2012 пиренейцы не вышли из группы ЧМ-2014 и уступили в 1/8 финала ЧЕ-2016 и ЧМ-2018.

Сборная Испании на крупных турнирах XXI века

Год

Турнир

Страна

Стадия вылета

2002

ЧМ

Япония/Корея

1/4 финала

2004

ЧЕ

Португалия

Гр.турнир

2006

ЧМ

Германия

1/8 финала

2008

ЧЕ

Австрия/Швейцария

Победа

2010

ЧМ

ЮАР

Победа

2012

ЧЕ

Польша/Украина

Победа

2014

ЧМ

Бразилия

Групповой турнир

2016

ЧЕ

Франция

1/8 финала

2018

ЧМ

Россия

1/8 финала

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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