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Ферран Торрес рассказал, от чего будет зависеть победа сборной Испании в матче с Хорватией на Евро

14:41
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Нападающий сборной Испании Ферран Торрес рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии.

«Хорваты — финалисты последнего чемпионата мира. Это топовая команда. Победа в этом матче будет зависеть от слаженной работы и стремления к успеху», — приводит слова Торреса официальный сайт УЕФА.

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня в Копенгагене. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Хорватия — Испания

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024482--croatia-vs-spain/prematch/preview/

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля