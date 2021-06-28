Ферран Торрес рассказал, от чего будет зависеть победа сборной Испании в матче с Хорватией на Евро

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала Евро-2020 против Хорватии.

«Хорваты — финалисты последнего чемпионата мира. Это топовая команда. Победа в этом матче будет зависеть от слаженной работы и стремления к успеху», — приводит слова Торреса официальный сайт УЕФА.

Матч Хорватия — Испания состоится 28 июня в Копенгагене. Начало — в 19:00 по московскому времени.