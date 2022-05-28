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Сегодня, 18:33

Тренер Фавр отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Боруссию» из Менхегладбаха. Ради этого он отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sport Germany.

Клуб Аль-Насср предлагал специалисту контракт с зарплатой в 7 миллионов евро.

14 мая «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем сайте объявила об увольнении главного тренера команды Адольфа Хюттера.

64-летний Фавр покинул Дортмунд в декабре 2020 года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привел команду к победе в Суперкубке Германии.

Боруссия (Менхенгладбах)
Люсьен Фавр
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