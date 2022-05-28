Тренер Фавр отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр может возглавить «Боруссию» из Менхегладбаха. Ради этого он отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sport Germany.

Клуб Аль-Насср предлагал специалисту контракт с зарплатой в 7 миллионов евро.

14 мая «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем сайте объявила об увольнении главного тренера команды Адольфа Хюттера.

64-летний Фавр покинул Дортмунд в декабре 2020 года. Он возглавлял дортмундцев с 2018 года и привел команду к победе в Суперкубке Германии.