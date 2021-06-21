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Украина — Австрия: Ярмоленко и Зинченко выйдут в стартовом составе

17:40
Сборная Украины. Фото UEFA.
Сборная Украины. Фото UEFA.
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Сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы против Австрии. Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Бущан, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Малиновский, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лайнер, Шлагер, Лаймер, Гриллич, Баумгартнер, Забитцер, Арнаутович.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Украина — Австрия

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