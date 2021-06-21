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Экс-защитник сборной Дании назвал свою команду национальными героями

17:30
Футболисты сборной Дании после матча с Бельгией. Фото Reuters
Футболисты сборной Дании после матча с Бельгией. Фото Reuters
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Чемпион Европы-1992 в составе сборной Дании Мортен Бруун в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Россией.

Кристиан Эриксен в&nbsp;сознании на&nbsp;носилках покидает поле.Жуткая трагедия в Копенгагене. Эриксена увезли в реанимацию, матч Дания — Финляндия прерван

— Какой была ваша первая реакция на падение Эриксена?

— Я не верил в то, что происходило. Матч с Финляндией был невероятно важным для страны, ведь впервые в истории Дания проводила домашний матч крупного турнира на своем поле. Мы этого очень долго ждали — коронавирус отложил Евро на год, но все-таки матч состоялся, ожидания были огромными. И вот за одно мгновение все рухнуло. Было сложно поверить, что это случилось на самом деле, что весь мир видит это в прямом эфире. Но этот случай сплотил не только команду, но и всю нацию. Это уникально: сборная проиграла два стартовых матча Евро на своем поле, но все болельщики до единого оказывают мощную поддержку команде, никто от нее не отворачивается.

Сейчас сборная Дании — национальные герои в глазах болельщиков, особенно капитан Симон Кьер, который не позволил языку Эриксена запасть в горло. Так что атмосфера в Копенгагене и во всей стране восхитительная. Может быть, похожая атмосфера была в 1985 году, когда сборная Дании победила СССР — 4:2 на том же стадионе (отборочный турнир чемпионата мира — Прим. «СЭ»). Это была одна из величайших игр в истории нашей национальной команды.

Матч Россия — Дания состоится сегодня, 21 июня, начало — в 22.00 (мск).

Россия — Дания
12&nbsp;июня. Копенгаген. Дания&nbsp;&mdash; Финляндия. Кристиан Эриксен потерял сознание во&nbsp;время матча.

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