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Украина — Австрия: Баумгартнер получил травму и был заменен

19:35
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Сборная Австрии провела вынужденную замену в матче Евро-2020 против Украины.

Травму получил полузащитник Кристоф Баумгартнер. Вместо него на 33-й минуте поле вышел Алессандро Шепф.

Австрийцы на данный момент ведут 1:0. Баумгартнер забил единственный мяч на 21-й минуте.

Украина — Австрия

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