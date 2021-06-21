Украина — Австрия: Баумгартнер получил травму и был заменен
19:35
Сборная Австрии провела вынужденную замену в матче Евро-2020 против Украины.
Травму получил полузащитник Кристоф Баумгартнер. Вместо него на 33-й минуте поле вышел Алессандро Шепф.
Австрийцы на данный момент ведут 1:0. Баумгартнер забил единственный мяч на 21-й минуте.
Опрос
проголосовало: 436Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю