Сегодня, 3 июля, сборная Украины сыграет против Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-2020. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

В 1/8 финала украинские футболисты в дополнительное время обыграли Швецию (2:1), а англичане были сильнее Германии (2:0). В рамках Евро команды встречались всего раз в 2012 году, тогда сборная Англии победила со счетом 1:0.

За матчем Украина — Англия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Первый».