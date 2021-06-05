Уэльс и Албания сыграли вничью в товарищеском матче

В товарищеском матче сборные Уэльса и Албании сыграли вничью (0:0). Игра состоялась в Кардиффе.

На Евро-2020 валлийцы сыграют в группе А с командами Италии, Швейцарии и Турции. Албанцы в финальный турнир не пробились.

Товарищеский матч

Уэльс — Албания — 0:0

Уэльс: Хеннесси, Дэйвис (Родон, 61), Ампаду (Мур, 46), Мефам, Н.Уильямс, Норрингтон-Дэвис, Рэмси (Уилсон, 61), Аллен (Смит, 61), Брукс (Джон.Уильямс, 76), Левитт, Т.Робертс (Бэйл, 71).

Албания: Селмани, Джимсити, Исмайли, Кумбулла, Дока (Весели, 46), Абраши, Леньяни (Траши, 61), Баре (Лячи, 76), Балай (Чикалеши, 60), Манай (Шефери, 77), Чекичи (Каллаку, 76).

Предупреждения: Исмайли, 28. Брукс, 37. Манай, 37. Норрингтон-Дэвис, 58. Мефам, 83. Абраши, 83. Лячи, 83.

Судья: Дойл (Ирландия).

5 июня. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».