Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Раздевалка сборной России после победы над Болгарией

20:55
Раздевалка сборной России. Фото Twitter
Раздевалка сборной России. Фото Twitter
Теги:

Сборная России обыграла команду Болгарии (1:0) в товарищеском матче.

Единственный мяч на 84-й минуте забил Александр Соболев. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против Алексея Миранчука.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1401234019979759617

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 10617
Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

США — Канада: где смотреть прямую трансляцию полуфинала ЧМ-2021
Пушков оценил заявление Украины о причастности Франции и ФРГ к потере Крыма
В Японии назвали условие для мирного договора с Россией
Видео с места взрыва в петербургской квартире

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры