Раздевалка сборной России после победы над Болгарией
20:55
Сборная России обыграла команду Болгарии (1:0) в товарищеском матче.
Единственный мяч на 84-й минуте забил Александр Соболев. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против Алексея Миранчука.
Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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