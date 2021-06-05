Раздевалка сборной России после победы над Болгарией

Сборная России обыграла команду Болгарии (1:0) в товарищеском матче.

Единственный мяч на 84-й минуте забил Александр Соболев. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против Алексея Миранчука.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.