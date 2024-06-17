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УЕФА запретит российские флаги на матче сборной Украины против Румынии

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Флаг России на матче Евро Сербия — Англия 16 июня.
Фото AFP

УЕФА планирует запретить болельщикам проносить российские флаги на первый матч сборной Украины в рамках чемпионата Европы-2024, сообщает информационное агентство Associated Press.

По данным источника, охрана будет изымать российский триколор у болельщиков перед игрой и в случае демонстрации флага на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, где состоится матч группового этапа Евро-2024 между Украиной и Румынией.

Ранее государственная символика РФ была замечена на матче открытия ЧЕ-2024 между сборными Германии и Шотландии (5:1). Впоследствии появились на трибунах флаги России во встрече команд Сербии и Англии (0:1).

Сборная России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года по решению ФИФА.

Чемпионат Европы-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии.

Футбол
Евро-2024
Сборная Украины по футболу
УЕФА
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