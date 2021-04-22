УЕФА перенесет матчи группового этапа Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург

УЕФА принял принципиальное решение о переносе матчей группового турнира Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

По информации источника, официально о переносе игр из Ирландии в Россию будет объявлено в пятницу, 23 апреля после заседания исполкома. Сообщается, что один матч плей-офф, который должен был пройти в Дублине, будет перенесен в Лондон. Источник отмечает, что УЕФА решил не добавлять новые города, в связи с чем было решено отказаться от переноса нескольких матчей в Москву.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Дублин должен принять три матча группового турнира: Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня). Также столица Ирландии должна принять одну четвертьфинальную встречу. Санкт-Петербург тоже должен принять три матча группового этапа: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также одну четвертьфинальную игру.

Матчи Евро-2020 могут быть перенесены из Ирландии в связи с тем, что правительство страны не может гарантировать минимальную заполняемость на матчах из-за сложной эпидемологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.