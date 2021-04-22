Иностранные болельщики приедут на Евро в Петербург, если разрешит правительство

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин во время мероприятия «50 дней до Евро» рассказал о подготовке города к турниру.

— Есть ли информация по поводу болельщиков сборной Бельгии и Финляндии?

— Решение о допуске иностранных болельщиков готовится в правительстве. Мы надеемся, что решение в ближайшее время оформят юридически. Но оно будет касаться не только болельщиков сборных Бельгии и Финляндии, а всех обладателей билетов. Надеемся, что все болельщики, которым посчастливится сохранить билеты после соответствующей лотереи, смогут прибыть к нам. У нас хорошими темпами идет выдача Fan-ID — документ для въезда в Россию вместо визы. Надеемся в ближайшее время объявить о положительном решении болельщикам и УЕФА.

— Будет ли открыта станция метро «Зенит» у стадиона?

— Мы рассчитываем, что станция будет действовать во время турнира. Дискуссия с властями города вселяет в нас надежду. Мы исходим из того, что станция будет работать.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

(Гоша Чернов)