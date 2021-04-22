Иностранные болельщики приедут на Евро в Петербург, если разрешит правительство
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин во время мероприятия «50 дней до Евро» рассказал о подготовке города к турниру.
— Есть ли информация по поводу болельщиков сборной Бельгии и Финляндии?
— Решение о допуске иностранных болельщиков готовится в правительстве. Мы надеемся, что решение в ближайшее время оформят юридически. Но оно будет касаться не только болельщиков сборных Бельгии и Финляндии, а всех обладателей билетов. Надеемся, что все болельщики, которым посчастливится сохранить билеты после соответствующей лотереи, смогут прибыть к нам. У нас хорошими темпами идет выдача Fan-ID — документ для въезда в Россию вместо визы. Надеемся в ближайшее время объявить о положительном решении болельщикам и УЕФА.
— Будет ли открыта станция метро «Зенит» у стадиона?
— Мы рассчитываем, что станция будет действовать во время турнира. Дискуссия с властями города вселяет в нас надежду. Мы исходим из того, что станция будет работать.
Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
(Гоша Чернов)
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