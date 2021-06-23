УЕФА открыл дело против Македонии из-за возможного нарушения ковид-протокола

УЕФА инициировал расследование в отношении Футбольной федерации Северной Македонии, сообщает сайт УЕФА.

Расследование начато в связи с предполагаемым «неправильным поведением» и возможным нарушением протокола УЕФА игроками сборной Македонии во время сбора тестов на коронавирус в Амстердаме 19 июня.

Сборная Северной Македонии 21 июня проводила в Амстердаме матч чемпионата Европы против команды Нидерландов (0:3). Македонцы завершили выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе.