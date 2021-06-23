УЕФА открыл дело против Македонии из-за возможного нарушения ковид-протокола
19:00
УЕФА инициировал расследование в отношении Футбольной федерации Северной Македонии, сообщает сайт УЕФА.
Расследование начато в связи с предполагаемым «неправильным поведением» и возможным нарушением протокола УЕФА игроками сборной Македонии во время сбора тестов на коронавирус в Амстердаме 19 июня.
Сборная Северной Македонии 21 июня проводила в Амстердаме матч чемпионата Европы против команды Нидерландов (0:3). Македонцы завершили выступление на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе.
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