В Госдуме отреагировали на решение УЕФА запретить радужную подсветку на стадионе в Мюнхене

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» запрет УЕФА на радужную подсветку стадиона в Мюнхене.

«Я против всевозможных политических, сексуальных и творческих движений вокруг спорта. Не надо из спорта устраивать цирк или шоу. Это чемпионат Европы по футболу, люди приходят посмотреть на красивую игру. Когда пытаются внедрить всевозможные акции и движения, это уже больше походит на фестиваль. Для этого есть фестивали. В Германии, например, есть акции в поддержку сексуальных меньшинств. Пусть они проходят, но отдельно от спорта. Я категорически против любых акций во время спортивных соревнований», — сказал Свищев «СЭ».

Также Свищев назвал способы борьбы с политикой в спорте.

«Есть две организации, регламентирующие футбол: УЕФА и ФИФА. Если эти организации найдут в себе мужество и признают, что во время спортивных соревнований запрещены все акции, то будет порядок. Ничего кроме спорта быть не должно. Если мы начнем поддерживать одно движение, появится другое. Зачем это делать? Люди приходят не на митинг, а на футбол. УЕФА и ФИФА должны прописать это в правилах. Они сами от этого выиграют», — добавил Свищев.

Ранее мэр Мюнхена Дитер Райтер попросил УЕФА разрешить радужную подсветку стадиона на матче 3-го тура Евро-2020 между Германией и Венгрией, но получил отказ.

Матч Германия — Венгрия пройдет в Мюнхене 23 июня и начнется в 22:00 мск.