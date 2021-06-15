Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, какие эмоции вызвали у него нелицеприятные высказывания руководителя «Матч ТВ».

— Тина Канделаки сильно обиделась на ваш легкий троллинг во время репортажа об игре Россия — Болгария, причем без упоминания ее имени, в связи с тем, что она со сцены на спортивном форуме назвала Сердара Азмуна футболистом сборной России. Как оценили ее ответный пассаж в Telegram-канале? - вопрос Слуцкому.

— Вообще никак. Когда комментирую и вообще что-то говорю, подразумеваю, что многие вещи произносятся с высоким уровнем иронии и, прежде всего, самоиронии. Очень сложно менять свою стилистику, подстраиваясь подо что-то или под кого-то. Поэтому реакции — ноль. Кто как понял, тот так и понял. Как вы рассказали эту ситуацию — так же я себе ее и представлял. Все было сказано безымянно и с большим, повторю, уровнем иронии.

— Если бы в ее ответе на ваше «фиаско» содержались слова, допустим, о фиаско Слуцкого в матче с Уэльсом на Евро-2016 — ваша реакция не стала бы болезненной?

— Да мне миллиард раз об этом говорили, напоминали и еще не раз это сделают. И не только с Уэльсом. У меня был миллиард фиаско! Что тут попишешь? Это же происходило. И то, что я сказал, — это же не выдуманная история, которой не существовало! Так же, как и не выдуманная история — поражения, которые случаются у любого тренера. И иногда — не просто поражения, а фиаско.

— Формулировка «женская склочность» в ваш адрес со стороны Канделаки — это что такое?

— Не могу говорить и предполагать, почему она что-то сказала. Не знаю. Я с ней даже не знаком. Ни разу не пересекались и даже не здоровались ни в каком пространстве. Не могу характеризовать людей, с которыми не знаком.