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Главный тренер сборной Польши: «Хотим видеть Крыховяка образца «Севильи»

16:43
Гжегож Крыховяк. Фото Twitter
Гжегож Крыховяк. Фото Twitter
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Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза рассказал, какой игры ждет от полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.

«Знаете, что я ему сказал, когда мы созвонились? Крыха, что мы хотим, так это видеть Крыховяка образца «Севильи», — цитирует Соузу Sport.pl.

Португальский специалист отметил, что в «Локомотиве» Крыховяку предъявляются иные требования, нежели в сборной.

«Динамика в российской лиге совсем другая, у него там другой статус, его команда использует тактику с ромбом. В клубе он не должен тратить энергию на оборону, он сохраняет больше свежести в атаке, что необходимо для организации голевых моментов», — отметил он.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).

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