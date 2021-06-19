Саутгейт разочарован игрой сборной Англии в матче против Шотландии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Шотландии (0:0).
«Наша игра разочаровала. Надо отдать должное Шотландии. Если вы не собираетесь играть на победу, то вам важно не проиграть матч.
Замена Кейна? Нам нужно было больше двигаться. Я думал, что Маркус Рэшфорд придаст нам это движение, ведь в тот момент мы рассчитывали на победу. Мы должны быть самокритичными, в том числе и я: сегодня мы не наиграли на победу", — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.
Англия набрала четыре очка и занимает второе место в группе D, уступая Чехии лишь по разнице мячей. У Шотландии одно очко и 4-я позиция.
В заключительном туре группового этапа 22 июня Англия сыграет с Чехией, а Шотландия — с Хорватией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024461--england-vs-scotland/
Результаты опроса
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