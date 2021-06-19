Саутгейт разочарован игрой сборной Англии в матче против Шотландии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча чемпионата Европы против Шотландии (0:0).

«Наша игра разочаровала. Надо отдать должное Шотландии. Если вы не собираетесь играть на победу, то вам важно не проиграть матч.

Замена Кейна? Нам нужно было больше двигаться. Я думал, что Маркус Рэшфорд придаст нам это движение, ведь в тот момент мы рассчитывали на победу. Мы должны быть самокритичными, в том числе и я: сегодня мы не наиграли на победу", — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Англия набрала четыре очка и занимает второе место в группе D, уступая Чехии лишь по разнице мячей. У Шотландии одно очко и 4-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Англия сыграет с Чехией, а Шотландия — с Хорватией.