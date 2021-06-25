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Тренер сборной Австрии рассказал о желании команды обыграть Италию в 1/8 финала Евро-2020

18:17
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Главный тренер сборной Австрии Франко Фода рассказал о желании команды обыграть Италию в 1/8 финала Евро-2020 и выйти в четвертьфинал турнира.

«Мы уже добились чего-то невероятного и очень взволнованы. Италия — невероятно качественная команда, особенно в защите. Итальянцы очень быстро переходят в атаку, когда получают мяч, они очень хороши в позиционных атаках, но у нас есть план. Когда ты выходишь в 1/8 финала, тебе хочется продвинуться еще дальше. Мы хотим сыграть в Мюнхене в четвертьфинале. Да, может, шанс нашей победы оценивается в несколько процентов, но даже с такой вероятностью можно чего-то добиться», — цитирует официальный сайт УЕФА Фоду.

Матч Италия — Австрия состоится завтра, 26 июня. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024477--italy-vs-austria/

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Иван Торопцев все материалы автора
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