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Сегодня, 23:34

Сборная Англии обыграла Израиль и стала победительницей чемпионата Европы U-19

Виктория Кравченко
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Юношеская сборная Англии обыграла Израиль в дополнительное время и выиграла молодежный чемпионат Европы. Финальный матч турнира завершился со счетом 1:3.

В составе победителей голами отметились Томми Дойл, Карни Чуквуэмека и Джейкоб Рэмзи.

Чемпионат Европы U19

Финал

Израиль U19 — Англия U19 — 1:3 д.в. (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Глоух, 40 (1:0). Дойл, 52 (1:1). Чуквуемека, 108 (1:2). Рэмзи, 116 (1:3).

Судья: Нобре (Португалия).

1 июля. Трнава. Стадион «Антон Малатински».

Сборная Англии по футболу
Сборная Израиля по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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