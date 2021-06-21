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В Госдуме поделились ожиданиями от матча с Данией: «Нужно отомстить им за наших болельщиков!»

15:10
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Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными России и Дании.

«Датчане очень хорошо играют, нам будет тяжело. Но желаю нашей команде победы! Они должны отомстить за жирафа Мариуса, которого датчане сожрали. Там были акции солидарности с BLM, а нам нужно проявить солидарность жирафу. Пусть наши футболисты сражаются.

Еще надо отомстить за наших болельщиков, которых не пустили на матч. Кто там будет болеть за датчан? Какие-то непонятные трансгендеры? Те россияне, которые все же смогут попасть на стадион, сразу привлекут внимание местных датчанок", — сказал Милонов «СЭ».

Матч Россия — Дания пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

Россия — Дания

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