Торган Азар назвал сборную Италии самым сложным соперником для Бельгии на Евро-2020

Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар высказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро против Италии.

«Италия — самый сложный соперник для нас на этом Евро. Итальянцы явно на ходу, и нам будет очень приятно прервать их удачную серию. Пожалуй, их стиль игры нам подходит больше, чем португальский. Они будут куда больше атаковать, и мы получим свободное пространство на чужой половине поля. Но, конечно, легче от этого нам не станет», — цитирует Азара официальный сайт УЕФА.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене.