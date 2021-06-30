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Торган Азар назвал сборную Италии самым сложным соперником для Бельгии на Евро-2020

16:40
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Полузащитник сборной Бельгии Торган Азар высказался о предстоящем матче 1/4 финала Евро против Италии.

«Италия — самый сложный соперник для нас на этом Евро. Итальянцы явно на ходу, и нам будет очень приятно прервать их удачную серию. Пожалуй, их стиль игры нам подходит больше, чем португальский. Они будут куда больше атаковать, и мы получим свободное пространство на чужой половине поля. Но, конечно, легче от этого нам не станет», — цитирует Азара официальный сайт УЕФА.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в Мюнхене.

Бельгия — Италия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024486--belgium-vs-italy/prematch/preview/

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