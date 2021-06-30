Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Газзаев прокомментировал итоги заседания технического комитета РФС

16:10
Теги:

Бывший главный тренер ЦСКА и глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев высказался о решении технического комитета Российского футбольного союза (РФС) признать неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на Евро-2020.

«Безусловно, нет результата, конечно, неудовлетворительно. Заняли последнее место в группе, задача была не выполнена, конечно, неудовлетворительная работа и результат, согласен с решением технического комитета РФС, оно правильное. Причины такого результаты были на лицо, потому что команда не показала той игры, которую показала на чемпионате мира 2018 года. Тренеры должны подробнейшим образом, тщательно проанализировать выступление команды на чемпионате Европы в целом и каждого игрока в отдельности, сделать правильные выводы», — цитирует Газзаева ТАСС.

Сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11787705

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Украина всегда ждет последней минуты». Как в Европе отреагировали на победу команды Шевченко
Украина сыграет с Англией в 1/4 финала чемпионата Европы
Сильнейший турнир планеты перестал существовать. Почему Евро уже не тот
Евро-2020: сетка плей-офф и расписание матчей 1/4 финала
vs
11
Офсайд