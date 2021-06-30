Газзаев прокомментировал итоги заседания технического комитета РФС

Бывший главный тренер ЦСКА и глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев высказался о решении технического комитета Российского футбольного союза (РФС) признать неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на Евро-2020.

«Безусловно, нет результата, конечно, неудовлетворительно. Заняли последнее место в группе, задача была не выполнена, конечно, неудовлетворительная работа и результат, согласен с решением технического комитета РФС, оно правильное. Причины такого результаты были на лицо, потому что команда не показала той игры, которую показала на чемпионате мира 2018 года. Тренеры должны подробнейшим образом, тщательно проанализировать выступление команды на чемпионате Европы в целом и каждого игрока в отдельности, сделать правильные выводы», — цитирует Газзаева ТАСС.

Сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B на Евро-2020 и не смогла выйти в плей-офф.