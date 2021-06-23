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Экс-защитник сборной России Точилин назвал единственную альтернативу Черчесову

15:30
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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Александр Точилин в интервью «Известиям» поделился мнением о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.

— Есть ли будущее у этой сборной России?

— Если мы говорим про формат именно этой сборной, то, конечно, будут изменения. Нужно рассчитывать, что такие игроки, как Сафонов, Мухин, Дивеев, Евгеньев, подтянутся, обретут уверенность, будут играть более важную роль в национальной команде. Может быть, тот же Чалов все-таки выйдет на другой уровень. Вся надежда на них. Это наш ближайший резерв и опора в будущем. Может быть, еще кто-то появится. Посмотрим. Ясно одно: у нас другой сборной нет, мы будем за нее болеть, переживать. Как поется в одной известной песне, «пусть кричат уродина, но она нам нравится!».

— Но как быть с Черчесовым? Должен ли он остаться у руля сборной?

— Нам нужно понимать, а кто тогда придет вместо него. Могу высказать свое субъективное мнение. Черчесов знает эту команду, знает те рычаги, на которые можно давить, понимает свои ошибки. Пока я не вижу ему альтернативы.

— Вот как?

— Если только Курбан Бердыев. Возможно, он сможет привнести что-то новое. Других кандидатур я не вижу.

— А иностранец?

— А где гарантия, что у него получится? Согласитесь, мы это уже проходили. Только Гус Хиддинк на каком-это этапе добился определенных успехов. Но в целом это, в принципе, риск. Да и с финансовой точки зрения довольно затратно.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1182647/vitalii-airapetov/edinstvennaia-alternativa-cherchesovu-berdyev

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