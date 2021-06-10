Тина Канделаки прокомментировала получение Арустамяном аккредитации на Евро-2020

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала получение журналистом Нобелем Арустамяном аккредитации на Евро-2020.

«Нобеля Арустамяна аккредитовали на Евро. Завистники, уверена: вы еще спите. Наверное, именно поэтому у вас в жизни ничего и не получается. А мы работаем, как обычно. В режиме 24/7. Своих не сдаем, канал строим, спорт поддерживаем так, как вам и не снилось», — написала Канделаки в Telegram-канале.

8 июня стало известно, что Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 9 июня представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова сообщила, что МИД РФ совместно с УЕФА ведет работу над тем, чтобы журналист получил аккредитацию. 10 июня Захарова сообщила, что Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.