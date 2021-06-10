Полузащитник сборной Англии Райс пообещал впервые попробовать пиво в случае победы на Евро-2020
08:43
Полузащитник сборной Англии Деклан Райс пообещал впервые попробовать пиво в случае победы на Евро-2020.
«Знаете, мне 22 года, а я еще ни разу в жизни не пробовал пиво. Никогда не пробовал, даже пинту. Не любитель алкоголя. Мне просто не нравится запах, так что мне не очень хочется к этому приближаться. Впрочем, если мы выиграем Евро, то, пожалуй, попробую. Только, скорее всего, тут же выплюну все назад», — цитирует Goal Райса.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Англии сыграет в одной группе с Хорватией, Шотландией и Чехией.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/england-star-rice-vows-to-drink-first-ever-beer-if-three/jf3514coxr4411c4xs32iuor2
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