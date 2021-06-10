Нобель Арустамян прокомментировал получение аккредитации на чемпионат Европы по футболу
Журналист Нобель Арустамян прокомментировал получение аккредитации на чемпионат Европы по футболу. По его словам, спорт должны сближать народы, делать мир дружнее, а шовинизм неприемлем.
«В конце мая мне отказали в аккредитации на Евро-2020. Я не прошел полицейский контроль, — написал Арустамян. — По регламенту УЕФА если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, работать на турнире я не могу.
Разумеется, я в любом случае не планировал посещать этим летом Баку. В Азербайджане меня не ждут, там мне не рады — как уже давно не рады и всем армянам. Отлично осведомлен о местной армянофобии. Я родом из Баку, там родились и мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х.
Так что никаких иллюзий я не питал. Работать хотел в других городах. А блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой...
...Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях — уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности. Печально только, что есть государства, которые такие ценности не принимают.
Рад, что ситуация разрешилась. Еще раз благодарен всем за поддержку! По-прежнему убежден: шовинизм по отношению к любой национальности, в том числе к армянам или азербайджанцам, неприемлем.
Верю, мир будет меняться, и когда-то отношение между армянами и азербайджанцами изменятся — хотелось бы увидеть это своими глазами».
Полностью пост Арустамяна о получении аккредитации вы можете прочитать в его Telegram-канале.
8 июня стало известно, что Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 9 июня представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова сообщила, что МИД РФ совместно с УЕФА ведет работу над тем, чтобы журналист получил аккредитацию. 10 июня Захарова сообщила, что Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.
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