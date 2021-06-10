Журналист Нобель Арустамян прокомментировал получение аккредитации на чемпионат Европы по футболу. По его словам, спорт должны сближать народы, делать мир дружнее, а шовинизм неприемлем.

«В конце мая мне отказали в аккредитации на Евро-2020. Я не прошел полицейский контроль, — написал Арустамян. — По регламенту УЕФА если хотя бы один из городов-хозяев меня блокирует, работать на турнире я не могу.



Разумеется, я в любом случае не планировал посещать этим летом Баку. В Азербайджане меня не ждут, там мне не рады — как уже давно не рады и всем армянам. Отлично осведомлен о местной армянофобии. Я родом из Баку, там родились и мои родители, там похоронен мой дедушка, оттуда вся моя семья. Нам всем пришлось оттуда уехать в конце 80-х.



Так что никаких иллюзий я не питал. Работать хотел в других городах. А блок Азербайджана был в целом ожидаем. Я очень спокойно его воспринял, даже с иронической улыбкой...



...Евро-2020 и вообще спорт должны сближать народы, делать мир дружнее. УЕФА всегда говорит о своих ценностях — уважения ко всем людям, вне зависимости от национальности. Печально только, что есть государства, которые такие ценности не принимают.



Рад, что ситуация разрешилась. Еще раз благодарен всем за поддержку! По-прежнему убежден: шовинизм по отношению к любой национальности, в том числе к армянам или азербайджанцам, неприемлем.



Верю, мир будет меняться, и когда-то отношение между армянами и азербайджанцами изменятся — хотелось бы увидеть это своими глазами».

Полностью пост Арустамяна о получении аккредитации вы можете прочитать в его Telegram-канале.

8 июня стало известно, что Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 9 июня представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) Мария Захарова сообщила, что МИД РФ совместно с УЕФА ведет работу над тем, чтобы журналист получил аккредитацию. 10 июня Захарова сообщила, что Арустамян получил аккредитацию на Евро-2020.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.