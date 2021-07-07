Судья Карасев завершил работу на Евро: «Это мощь»
19:59
Российский арбитр Сергей Карасев объявил об окончании работы на Евро-2020.
«Всем привет! Евро-2020 — это мощь! Было очень круто! Лечу домой!» — написал Карасев в Instagram.
На Евро-2020 Карасев судил матчи Италия — Швейцария (3:0), Германия — Венгрия (2:2) и Нидерланды — Чехия (0:2). Также он был четвертым арбитром на полуфинале Италия — Испания (1:1, пенальти — 4:2).
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