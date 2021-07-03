Стерлинг сделал шестую результативную передачу на Кейна в матчах за сборную Англии
Форвард сборной Англии Харри Кейн открыл счет в матче 1/4 финала Евро-2020 против Украины. Результативный пас ему сделал Рахим Стерлинг.
6 — Raheem Sterling has assisted Harry Kane six times for England — this is the most one player has assisted another for the Three Lions in all competitions in the 21st century. Wavelength. #EURO2020 pic.twitter.com/179KZYGlaV— OptaJoe (@OptaJoe) July 3, 2021
Как сообщает Opta, Стерлинг сделал шестую голевую передачу на Кейна. Это самый высокий результат по количеству ассистов от одного игрока другому в составе английской сборной в XXI веке.
Англичане ведут 1:0 после первого тайма. Победитель этого матча в полуфинале сыграет с Данией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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