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Стерлинг нанес столько же ударов в створ на Евро, сколько остальная сборная Англии

19:22
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Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг четыре раза ударил в створ ворот на Евро-2020, сообщает 29 июня Squawka. Остальные игроки команды вместе взятые нанесли столько же ударов в створ.

Англия играет с Германией в 1/8 финала Евро-2020. Матч проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». По ходу первого тайма счет равный — 0:0.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля