Стерлинг нанес столько же ударов в створ на Евро, сколько остальная сборная Англии

Полузащитник сборной Англии Рахим Стерлинг четыре раза ударил в створ ворот на Евро-2020, сообщает 29 июня Squawka. Остальные игроки команды вместе взятые нанесли столько же ударов в створ.

Raheem Sterling has had as many shots on target (4) in #EURO2020 as the rest of the entire #ENG team combined (4).



And he's the only England player to score a goal at the tournament. ? pic.twitter.com/T1x40NicjK — Squawka Football (@Squawka) June 29, 2021

Англия играет с Германией в 1/8 финала Евро-2020. Матч проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли». По ходу первого тайма счет равный — 0:0.