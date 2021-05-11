Валерий Газзаев оценил расширенный состав сборной России на чемпионат Европы

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о расширенном составе национальной команды на чемпионат Европы.

«Оптимальный состав. Есть и молодежь, которая в будущем наберется опыта, и основной костяк игроков, доказавший свою состоятельность. Здесь нет сюрпризов. Что касается отсутствия Смолова в расширенном списке, то здесь нужно уважать мнение главного тренера. Это его выбор», — сказал Газзаев «СЭ»

Антон Миранчук и Маринато Гильерме не попали в список футболистов, которые будут готовиться с командой к Евро-2020. Форвард Федор Смолов — в резервном списке сборной. На данный момент в списке значится 30 футболистов, окончательная заявка будет включать 26 игроков.

(Владислав Флегонтов)