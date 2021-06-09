Стефани Фраппар назначена резервным судьей матча открытия чемпионата Европы

Резервным арбитром на матч открытия чемпионата Европы, в котором встретятся 11 июня в Риме Италия и Турция, назначена француженка Стефани Фраппар. Она первая женщина-арбитр, получившая назначение на матч чемпионата Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.

Судить матч открытия Евро-2020 в поле будет Данни Маккели из Голландии. Его ассистенты — соотечественники Хессел Стеегстра и Ян де Врис.

За работу ВАР будут отвечать голландцы Кевин Блом, Пол ван Букел, немцы Кристиан Гиттельманн, Бастиан Данкерт.

Стефани Фраппар с сезона-2019/20 обслуживает игры чемпионата Франции. В 2019 году она работала на матче за Суперкубок УЕФА между английскими «Челси» и «Ливерпулем».