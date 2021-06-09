Стефани Фраппар назначена резервным судьей матча открытия чемпионата Европы
16:28
Резервным арбитром на матч открытия чемпионата Европы, в котором встретятся 11 июня в Риме Италия и Турция, назначена француженка Стефани Фраппар. Она первая женщина-арбитр, получившая назначение на матч чемпионата Европы, сообщает пресс-служба УЕФА.
Судить матч открытия Евро-2020 в поле будет Данни Маккели из Голландии. Его ассистенты — соотечественники Хессел Стеегстра и Ян де Врис.
За работу ВАР будут отвечать голландцы Кевин Блом, Пол ван Букел, немцы Кристиан Гиттельманн, Бастиан Данкерт.
Стефани Фраппар с сезона-2019/20 обслуживает игры чемпионата Франции. В 2019 году она работала на матче за Суперкубок УЕФА между английскими «Челси» и «Ливерпулем».
Опрос
проголосовало: 26777Все опросы
Как выступит сборная России на Евро-2020?
Читайте также
Соки холодного отжима изменили жизнь чемпиона UFC. Он делает их из выжималки за $ 30 000 — так больше витаминов
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю