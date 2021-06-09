Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы
Судейство

Два эксперта российской ЭСК будут работать на Евро в качестве судейских наблюдателей

16:26
Теги:

Два эксперта российской ЭСК, Николай Левников и Франк Де Блекере, вошли в число инспекторов, которые будут работать на матчах чемпионата Европы-2020. Их задача — оценка качества судейства.

Напомним, что Левников и Де Блекере входят в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. (Александр Бобров)

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что вчера, 8 июня, контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА запретил Сергею Лапочкину заниматься судейской деятельностью в ближайшие несколько лет.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Соки холодного отжима изменили жизнь чемпиона UFC. Он делает их из выжималки за $ 30 000 — так больше витаминов
Томный вечер в Барвихе. Что было на закрытии сезона КХЛ
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России
Сборная России объявила заявку на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
vs
0
Офсайд