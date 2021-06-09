Фермален назвал ключевого игрока сборной России
17:23
Защитник сборной «Бельгии» Томас Фермален поделился своим мнением о составе сборной России на Евро-2020.
«Знаю несколько футболистов в составе сборной России. Само собой, мы встречались с ними пару лет назад. Рассмотрим их текущий состав в ближайшие дни. Сразу привлекает внимание их большой форвард, который играл в 2019 году. Он и сейчас является самым важным футболистом российской сборной. Но думаю, что мы вместе с тренером еще проанализируем их команду, чтобы найти сильные стороны и попытаться их нейтрализовать», — цитирует Фермалена Sport Magazine.
Встреча между командами Бельгии и России запланирована на 12 июня на арене «Санкт-Петербург. Стартовый свисток запланирован на 22.00 по московскому времени.
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