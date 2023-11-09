Стал известен состав сборной Англии на матчи квалификации Евро-2024

Сборная Англии объявила заявку на матчи европейского отбора чемпионата Европы 2024 года. В состав вошли 25 игроков.

Вратари: Джордан Пикфорд, Аарон Рэмсдейл, Сэм Джонстон.

Защитники: Гарри Магуайр, Леви Колуилл, Льюис Данк, Фикайо Томори, Марк Гехи, Кайл Уокер, Киран Триппьер, Трент Александер-Арнольд.

Полузащитники: Деклан Райс, Джуд Беллингем, Конор Галлахер, Джордан Хендерсон, Калвин Филлипс.

Нападающие: Гарри Кейн, Джеймс Мэддисон, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Джек Грилиш, Фил Фоден, Олли Уоткинс, Каллум Уилсон, Джеррод Боуэн.

17 ноября Англия сыграет дома с Мальтой, а 20-го — на выезде с Северной Македонией.