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Сегодня, 16:19

Сборная Армении вызвала пять игроков из РПЛ на матчи отбора к чемпионату Европы

Виктория Кравченко
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Эдуард Сперцян.
Фото Global Look Press

Пять игроков чемпионата России вызваны в сборную Армении на матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).

В расположение национальной команды отправятся игроки «Краснодара» Георгий Арутюнян и Эдуард Сперцян, защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, полузащитники «Рубина» и «Нижнего Новгорода» Угочукву Иву и Эдгар Севикян.

18 ноября сборная Армении примет на своем поле команду Уэльса, а 21 ноября в гостях сыграет с Хорватией.

Источник: https://www.ffa.am/ru
Наяир Тикнизян
Эдуард Сперцян
Сборная Армении по футболу
Эдгар Севикян
Чемпионат Европы по футболу
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