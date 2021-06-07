Спортивный юрист считает, что у РФС уже нет времени оспаривать форму сборной Украины

Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев считает, что РФС не нужно оспаривать решение УЕФА об игровой форме сборной Украины.

«Если РФС не согласен с решением УЕФА, то имеет право оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но времени до начала чемпионата уже нет. А рассчитывать на выездную сессию CAS в этом вопросе не стоит. Оспаривать же решение УЕФА после проведения чемпионата бессмысленно», — приводит слова Федореева «Газета.ru».

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Впервые игроки сборной выйдут на поле в новом комплекте формы в товарищеском матче против Кипра, который состоится сегодня, 7 июня. Начало встречи — в 19.00 (мск).