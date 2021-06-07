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Спортивный юрист считает, что у РФС уже нет времени оспаривать форму сборной Украины

18:44
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Глава практики спортивного права фирмы CMS Валерий Федореев считает, что РФС не нужно оспаривать решение УЕФА об игровой форме сборной Украины.

«Если РФС не согласен с решением УЕФА, то имеет право оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Но времени до начала чемпионата уже нет. А рассчитывать на выездную сессию CAS в этом вопросе не стоит. Оспаривать же решение УЕФА после проведения чемпионата бессмысленно», — приводит слова Федореева «Газета.ru».

6 июня сборная Украины представила новую форму на чемпионат Европы-2020. На футболках изображен силуэт государства, который включает в себя полуостров Крым, входящий в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую Народные республики.

Впервые игроки сборной выйдут на поле в новом комплекте формы в товарищеском матче против Кипра, который состоится сегодня, 7 июня. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/06/07/n_16074272.shtml

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