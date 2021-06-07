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Браис Мендес вызван в сборную Испании после положительного теста на COVID-19 у Бускетса

19:01
Браис Мендес. Фото ФК «Сельта».
Браис Мендес. Фото ФК «Сельта».
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Нападающий «Сельты» Браис Мендес вызван в сборную Испании перед Евро-2020, сообщает официальный Twitter клуба.

По данным Marca, такое решение было принято после того, как полузащитник сборной Серхио Бускетс сдал положительный тест на коронавирус.

Из-за болезни капитана вместо взрослой сборной в ближайшем товарищеском матче против Литвы 8 июня сыграет молодежная сборная Испании под руководством Луиса Де ла Фуэнте.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании в группе E сыграет против Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

24-летний Мендес провел один матч за сборную Испании и забил один мяч.

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