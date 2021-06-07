«Украинская федерация заслуживает санкций». Читатели Le Figaro — о форме сборной Украины с изображением Крыма
Пользователи французского издания Le Figaro отреагировали критикой в адрес новой формы сборной Украины.
Вчера, 6 июня, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новые футболки сборной по футболу для Евро-2020, на которых были вышиты очертания границ страны с Крымом.
Когда новость с фотографиями вышла на сайте Le Figaro, читатели газеты стали писать комментарии, главным посылом которых было возмущение и обвинения Украины в вмешивание политики в спорт.
Комментарии читателей:
Frederic: «Кажется, спорт высокого уровня — вектор всеобщего мира! Но, не в Украине, видимо!»;
pokoupatel: «У одних Крым на футболке, у других — в составе страны«;
Вenjamin001: «Политика и спорт — плохое сочетание. Украинская федерация заслуживает санкций»;
pasdeloup42: «Представьте, что аргентинские футболисты надели бы футболки с Фолклендскими островами. Какова будет реакция «великих демократий»?»";
Vincent NETTER: «Если слишком сильно мешать спорт с политикой, можно дойти до упразднения международных соревнований. Украинский режим — достойный продолжатель тех, кто рьяно сотрудничал с нацистами».
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.
Дополнительная информация:
https://www.lefigaro.fr/international/euro-2021-le-maillot-de-l-equipe-d-ukraine-fache-la-russie-20210606
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