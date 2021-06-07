Пользователи французского издания Le Figaro отреагировали критикой в адрес новой формы сборной Украины.

Вчера, 6 июня, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко представил новые футболки сборной по футболу для Евро-2020, на которых были вышиты очертания границ страны с Крымом.

Когда новость с фотографиями вышла на сайте Le Figaro, читатели газеты стали писать комментарии, главным посылом которых было возмущение и обвинения Украины в вмешивание политики в спорт.

Комментарии читателей:

Frederic: «Кажется, спорт высокого уровня — вектор всеобщего мира! Но, не в Украине, видимо!»;

pokoupatel: «У одних Крым на футболке, у других — в составе страны«;

Вenjamin001: «Политика и спорт — плохое сочетание. Украинская федерация заслуживает санкций»;

pasdeloup42: «Представьте, что аргентинские футболисты надели бы футболки с Фолклендскими островами. Какова будет реакция «великих демократий»?»";

Vincent NETTER: «Если слишком сильно мешать спорт с политикой, можно дойти до упразднения международных соревнований. Украинский режим — достойный продолжатель тех, кто рьяно сотрудничал с нацистами».

Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.