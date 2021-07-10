Кьеллини: «Против Кейна будет невероятно сложно, мне всегда нравилась его игра»
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини перед финалом Евро-2020 против Англии поделился мнением об игре форварда Харри Кейна.
«Будет сложно, невероятно сложно. Мне всегда нравилась его игра. Помню один из его первых матчей в 2015 году за сборную Англии — мы тогда играли в Турине. Уже тогда он произвел на меня впечатление. Мне также повезло играть против него в матче с «Тоттенхэмом». Он знает, как действовать из глубины и выдавать проникающие передачи. Забивает и головой, и ногами, с дальней и с близкой дистанции», — приводит слова Кьеллини официальный сайт УЕФА.
11 июля состоится финал чемпионата Европы, где сборная Италии сыграет против Англии. Матч пройдет в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 22.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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