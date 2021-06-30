«Спартак» огорчен, что Ларссон не сыграл за сборную Швеции на Евро-2020

Пресс-служба «Спартака» на англоязычной странице команды в Twitter выразила сожаления по поводу вылета сборной Швеции с Евро-2020. Во вторник, 29 июня, шведы в 1/8 финала проиграла Украине (1:2).

«Наши соболезнования сборной Швеции и Джордану Ларссону, который почему-то не получил ни одной возможности сыграть на Евро-2020 после прекрасного сезона в России. Ждем тебя дома, Джордан», — говорится в сообщении.

Our commiserations to Sweden national team and Jordan Larsson, who, somehow, didn't get a single opportunity at Euros after wonderful season in Russia ??



Waiting for you at home, @JordanLarsson17 ?? pic.twitter.com/LhesUrUVyK — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) June 29, 2021

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.