«Спартак» огорчен, что Ларссон не сыграл за сборную Швеции на Евро-2020
05:35
Пресс-служба «Спартака» на англоязычной странице команды в Twitter выразила сожаления по поводу вылета сборной Швеции с Евро-2020. Во вторник, 29 июня, шведы в 1/8 финала проиграла Украине (1:2).
«Наши соболезнования сборной Швеции и Джордану Ларссону, который почему-то не получил ни одной возможности сыграть на Евро-2020 после прекрасного сезона в России. Ждем тебя дома, Джордан», — говорится в сообщении.
Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.
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