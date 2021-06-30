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«Спартак» огорчен, что Ларссон не сыграл за сборную Швеции на Евро-2020

05:35
Джордан Ларссон (справа). Фото Instagram
Джордан Ларссон (справа). Фото Instagram
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Пресс-служба «Спартака» на англоязычной странице команды в Twitter выразила сожаления по поводу вылета сборной Швеции с Евро-2020. Во вторник, 29 июня, шведы в 1/8 финала проиграла Украине (1:2).

«Наши соболезнования сборной Швеции и Джордану Ларссону, который почему-то не получил ни одной возможности сыграть на Евро-2020 после прекрасного сезона в России. Ждем тебя дома, Джордан», — говорится в сообщении.

Сборная Украины в 1/4 финала встретится со сборной Англии, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0). Матч состоится в субботу, 3 июля, в Риме.

Швеция — Украина

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Евгений Козинов все материалы автора

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