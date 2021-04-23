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Сорокин выразил уверенность в том, что поле в Санкт-Петербурге выдержит дополнительные матчи Евро-2020

14:38
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Генеральный директор российской части Евро-2020 Алексей Сорокин выразил уверенность в том, что поле стадиона в Санкт-Петербурге выдержит дополнительные матчи турнира, перенесенные в город из Дублина (Ирландия).

«У нас нет сомнений в том, что поле стадиона «Санкт-Петербург» выдержит плотный график матчей Евро. Мы будем вести диалог с городом о выделении дополнительных мощностей в организационном процессе. Уверены, что Санкт-Петербург прекрасно справится с приездом дополнительных команд и болельщиков и подставит плечо нашим партнерам по Евро», — приводит ТАСС слова Сорокина.

23 апреля УЕФА объявил о переносе в Санкт-Петербург трех матчей группового турнира Евро-2020, которые должны были состояться в Дублине: Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня). Помимо перенесенных игр из Ирландии, российский город примет еще три встречи группового турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня). Также в Санкт-Петербурге состоится один из четвертьфинальных матчей, который назначен на 2 июля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11229069

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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