Сорокин оценил содействие РФС в проведении дополнительных матчей Евро-2020

Генеральный директор российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что Российский футбольный союз (РФС) поступил правильно, оказав УЕФА содействие в проведении трех дополнительных матчей Евро-2020.

«В таких условиях нет правильных или неправильных решений. Есть необходимость помочь коллегам, подставить плечо. Я считаю, что правильно поступил Российский футбольный союз, проявив себя как партнер УЕФА и оказав содействие», — приводит ТАСС слова Сорокина.

23 апреля УЕФА объявил о переносе в Санкт-Петербург трех матчей группового турнира Евро-2020, которые должны были состояться в Дублине. Таким образом, российский город примет семь матчей турнира: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и один четвертьфинальный матч 2 июля.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.