Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге
15:00
Сегодня, 23 апреля, УЕФА официально сообщил о том, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.
На «Газпром-Арене» пройдут следующие встречи: Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша.
Таким образом, российская арена примет три матча группы B, два — с участием сборной России, а также три группы Е. Еще один матч в Северной столице — один из четвертьфиналов турнира.
Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге:
12 июня. Бельгия — Россия
14 июня. Польша — Словакия
16 июня. Финляндия — Россия
18 июня. Швеция — Словакия
21 июня. Финляндия — Бельгия
23 июня. Швеция — Польша
2 июля. Матч 1/4 финала
Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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