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Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге

15:00
Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото «СЭ»
Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Фото «СЭ»
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Сегодня, 23 апреля, УЕФА официально сообщил о том, что в Санкт-Петербурге состоятся три матча Евро-2020, которые должны были пройти в Дублине.

На «Газпром-Арене» пройдут следующие встречи: Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша.

Таким образом, российская арена примет три матча группы B, два — с участием сборной России, а также три группы Е. Еще один матч в Северной столице — один из четвертьфиналов турнира.

Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге:

12 июня. Бельгия — Россия

14 июня. Польша — Словакия

16 июня. Финляндия — Россия

18 июня. Швеция — Словакия

21 июня. Финляндия — Бельгия

23 июня. Швеция — Польша

2 июля. Матч 1/4 финала

Чемпионат Европы состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Евро-2020: чемпионат Европы по футболу — сколько городов и стран примут матчи, игры в России