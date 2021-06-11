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Сорокин — о форме сборной Украины: «Жаль, что турнир становится ареной для политических дискуссий»

03:00
Алексей Сорокин. Фото «СЭ»
Алексей Сорокин. Фото «СЭ»
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Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин поделился с «СЭ» мнением о форме сборной Украины.

Напомним, на ней изображены контуры государства с полуостровом Крым, входящим в состав России с 2014 года, а также Донецкая и Луганская народные республики. Кроме этого, на воротничках размещены надписи «Слава Украине» и «Героям слава», которые у многих ассоциируются с украинскими националистами и крайне правыми. Как сообщили «СЭ» в УЕФА, от Украины потребовали убрать с комплекта формы сборной слоган «Героям слава!» на внутренней стороне футболки.

— Не могу не затронуть еще одну актуальную тему — форму сборной Украины. Как вы считаете, допустимо ли такую форму носить на крупном турнире, да еще и с участием России? — вопрос Сорокину.

— Как представитель оргкомитета я это комментировать не могу. А как любитель футбола могу вам ответить так: глубоко сожалею, что некоторые страны и федерации используют турнир для пусть завуалированных, но все-таки заявлений политического свойства, привносят политическую повестку в спортивные состязания, которые по всем канонам должны оставаться чистыми от политических проявлений. Мы можем только с глубоким сожалением к этому отнестись. Мне было очень странно увидеть такую форму. Но оргкомитет не знал об этом. УЕФА не обязан ставить оргкомитет в известность. Мы об этом узнали исключительно из СМИ. Жаль, что хороший футбольный турнир становится ареной для политических дискуссий.

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Сорокиным читайте здесь

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