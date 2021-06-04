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Слуцкий будет работать комментатором на чемпионате Европы

19:50
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Леонид Слуцкий. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментирует несколько матчей чемпионата Европы, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, специалист получил предложение от Первого канала. Сообщается, что он может прокомментировать матч открытия турнира между Турцией и Италией, а также одну из игр плей-офф. Речь идет либо о четвертьфинальной встрече, либо о полуфинале. Комментарий будет парным.

Слуцкий уже работал в качестве комментатора во время чемпионата мира-2018 в России.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-slutskij-prokommentiruet-evro-2020/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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