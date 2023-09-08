Сборная Португалии на выезде сыграет со Словакией в матче группы J отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу 8 сентября, в пятницу. Их встреча пройдет на стадионе «Тегельне поле» в городе Братислава, начало — в 21.45 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча Словакия — Португалия можно будет на телеканале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 21.35.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры Словакия — Португалия.

В заявке сборной Португалии по футболу присутствует нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Словаки располагаются на второй строчке с 10 баллами в турнирной таблице группы J. Португалия занимает первое место с 12 очками.

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